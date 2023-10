Balance argentino en los Juegos Panamericanos: dos brillantes medallas y el dolor de Gómez

La medalla de plata de la marplatense Florencia Borelli , en maratón, y la del tirador bonaerense Federico Gil fueron los hechos más relevantes de la jornada en los Juegos Panamericanos que se disputan en Santiago de Chile. Entre ellos se mezclaron dos episodios negativos: el abandono en maratón del tucumano radicado en Córdoba Pedro Luis Gómez y la derrota de Las Panteras, con las tucumanas María de la Paz Corbalán (fue nuevamente la máxima anotadora con 12 puntos) y Nicole Pérez, ante Brasil por 3 a 0. Hoy, desde las 13.30, Argentina enfrentará a Cuba y deberá ganar para avanzar. En el caso de Gómez, no fue una lesión lo que lo dejó fuera. “Me sentía cómodo, pero en el kilómetro 22 me empezó a doler la cabeza. Pasé el 23 y empezó a dolerme el cuello. Fue cuando casi me descompensé. Me quedé clavado; me volví caminando”, fue el detalle que hizo. El podio lo completaron el peruano Cristhian Pacheco, el chileno Hugo Catrileo y Luis Ostos de Perú. Lo de Borelli fue emocionante, ya que hasta los últimos metros estuvo como puntera, pero la mexicana Citlali Cristian asaltó la cima. Ambas llegaron extenuadas a la meta. La conquista de Borelli significó la primera medalla Panamericana en maratón de damas para Argentina. El segundo puesto de Gil en la modalidad Skeet significó también que el tiro argentino ya se aseguró un representante en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy comenzará la competencia en tenis. La ex jugadora Mercedes Paz es la capitana del equipo de damas y estará orientando a Luciana Moyano que, desde las 10, debutará ante Ana Carmen Zamburek, de República Dominicana.