Voces desde la comunidad en las elecciones 2023: tres mensajes para no olvidar a los desprotegidos

“Que no se tenga esto en cuenta, que no haya presupuesto para trabajar en función de esto, es gravísimo”, resaltó Morales, que sostuvo que no sólo es el sector educativo el que no está preparado para trabajar con estas cuestiones. “A mí, como psicóloga, nadie me enseñó lo que eran las adicciones. No te forman para enfrentarte con un chico de nueve años en consumo”, apuntó.