“Objetar el voto joven es retrógrado”

Sanjuan, entonces, se refirió al “ingrediente” particular que caracteriza al proceso electoral en curso: “el ensanchamiento del padrón de chicos a los que se les ha dado por primera vez la posibilidad del voto”. “Es hermoso eso, en el sentido de hablar con jóvenes que van a votar por primera vez, y estén preocupándose y ocupándose de temas cuando, de alguna manera, a mucha gente, y sobre todos los grandes, les está pasando exactamente al revés. El grande es como que muestra un grado de decepción, por así decirlo, sobre lo que ha venido transcurriendo en sus 40 años de su primera elección; mientras que el debutante tiene la expectativa: qué va a pasar conmigo, tengo la ilusión de tener un país mejor, una seguridad de todo tipo, una estabilidad, de que me despejen las incertidumbres... ¿Y cuál es la forma de hacerlo? A través del sufragio. No hay ninguna otra. No es solamente tomar la decisión: ‘no, me voy al aeropuerto y me subo a un avión’. Y esa es una obligación de los partidos políticos, despertar esas expectativas de una mejora”, sostuvo el titular de la JEN. E insistió con que tiene “muchas esperanzas en este padrón, ahora voluminoso”, de jóvenes electores.