“El sistema de voto electrónico falla”, advirtió Ricardo Sanjuan

Según Sanjuan, “lo óptimo, que sería lo electrónico, está demostrado que fracasa”. “El sistema falla. La muestra ha sido Buenos Aires, en la última elección”, añade. Luego, poniendo el foco en el método de “boleta amplia”, con varias categorías separadas por líneas punteadas, añade: “obviamente es complejo, y el ciudadano llega a una mesa con una plancha de 50 centímetros de candidatos para cortar y tijeretear, y después la mesa queda con cortes y recortes... no es lo ideal. Por eso, esta elección es atípica, en el sentido de que en Tucumán vas a tener seis boletas. Es una suerte que sea así, y no como en la elección provincial. Pero no hay un sistema perfecto”, enfatiza el camarista federal.