Elecciones generales: los tucumanos hallarán seis boletas en el cuarto oscuro

Boletas cortas

De los seis votos que estarán disponibles en el cuarto oscuro, dos de ellos no tendrán postulantes para todas las categorías. Uno será el de la fórmula presidencial Schiaretti-Randazzo, dado que no cuentan con candidatos tucumanos para el Congreso. La otra “boleta corta” será la de Libres del Sur. El precandidato presidencial Jesús Escobar no logró superar la barrera del 1,5% de las PASO. En la provincia, en cambio, los candidatos locales superaron el 2% de los votos válidos y competirán en las generales.