Zamora Citrus se afianza con su limón orgánico en los mercados internacionales

Es imprescindible para cualquier producción, que sea tanto para exportar como mercado interno, tener valores que den rentabilidad en el negocio, para mantener las fincas, la mano de obra e invertir en nuevas técnicas y mejoramiento de variedades. Esta forma de manejo de las variables macroeconómicas y no dar solución a los requerimientos del sector, ha ocasionado que se arranquen 6.000 hectáreas y que se abandonen por carecer de ingresos y financiación 12.000 hectáreas. Esto significa menos mano de obra, menos exportación de fruta fresca y consecuencias sociales que no se podrán revertir, además de la pérdida del valor de las inversiones realizadas. Hoy la citricultura es la actividad que más mano de obra ocupa en la provincia, atento a que su cosecha no se realiza mediante medios mecánicos. También disminuirá el servicio de cosecha y transporte, con menos recursos para la provincia. Todo está relacionado