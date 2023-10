Las frutas tradicionales continúan en caída

Hace 30 años An apple a day keeps the doctor away (en inglés, “Una manzana al día mantiene lejos al doctor”) era un refrán habitual. Pero durante estas tres décadas hubo muchos cambios en el mundo frutícola. Los médicos hoy recomiendan an avocado a day (en inglés, “una palta por día”), la fruta que actualmente parece solucionar todo, mientras que las tradicionales, como la manzana, cayeron al olvido.