Para Milei “fiscalizar” es la clave para ganar en primera vuelta

“Quiero darle las gracias a los que sin estar en la trinchera y a la vista de todos contribuyen de manera enorme para que este movimiento liberal no solo sea un fenómeno de barrio, no solo haya sido un fenómeno a nivel nacional, sino que además somos un fenómeno mundial”, exclamó el líder libertario. Y agregó: “Es cierto, necesitamos fiscalizar, necesitamos redoblar los esfuerzos en la fiscalización y, si además mucha gente que no fue a votar, decide hacerlo es probable que podamos ganar en primera vuelta”.