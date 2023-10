Azul Medina: de cuna purpurada y sangre de Yaguareté

Pero vamos por partes. Si bien ya pasaron cinco años desde el debut de Azul con las Yaguaretés (sin contar su etapa previa con las juveniles, en las que casi no llegó a tener competencia a causa de una lesión), confiesa que el sentimiento de revancha no fue tan intenso en ella como en otras jugadoras que llevaban más años de frustraciones contra el poderío de Brasil. "Igual, sí me había tocado estar en los últimos torneos y estar siempre ahí, a un try de ganarles. Y esta vez finalmente pasó. O mejor dicho: nosotras hicimos que pasara. Fue increíble", describe Medina, parte de un plantel que quedará en la historia y del que también formaron parte otras dos tucumanas: Andrea Moreno (Alberdi Rugby) y Candela Delgado (Monteros Voley).