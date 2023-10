La lección de un joven que tiene dos trabajos y se hizo viral en las redes sociales

Este joven trabajador se cuestiona por qué algunos jóvenes, que no carecen de nada, adoptan un estilo de vida que no les corresponde. "No vayas de lo que no eres porque no sabes lo duro que es esta vida", advierte Nano, enfatizando la importancia de ser consciente de las propias raíces y del esfuerzo necesario para progresar en la vida.