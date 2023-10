"Juan Manzur se van con un gran aplazo en seguridad pública”, afirmó José Cano

“El problema no se soluciona con el nombramiento de más policías o con las compras de camionetas o tecnología que luego no funciona por falta de mantenimiento. Tampoco con el desarrollo de policías municipales. Falta un mapa del delito, una oficina de asuntos internos, no hay estadísticas. Manzur deja un ministerio de seguridad débil que no controla, ni se involucra en la prevención e investigación criminal. No hay, ni hubo un plan nunca. Todo esto permitió que los grupos criminales crezcan sin pausa. El fracaso es contundente”, precisó.