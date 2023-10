Varias empresas suspenden ventas hasta después de las elecciones

Según los empresarios, esta situación no es un caso aislado. Daniel Moreira, presidente de la Asociación Pyme, afirma que "la gran mayoría de los proveedores de repuestos y otros productos no están vendiendo". "Hace 40 años que conocemos a muchos de nuestros proveedores, pero no tienen precios y luego te los ajustan. Muchas empresas han decidido no vender nada, tener listas de precios o proporcionarte una cotización válida hasta el 22 de octubre. Lo he visto en empresas de aire acondicionado, por ejemplo", advierte el empresario. Por otro lado, Rubén Godoy, empresario autopartista, menciona que pueden mantener el inventario, pero se ofrece a pagar después de las elecciones o a precios exorbitantes. "Hasta hace poco, un proveedor que hemos tenido durante 20 años nos vendía una lata de pintura por 138,000 pesos. En esta semana, la misma lata la cotizó en 380,000 pesos", ejemplifica.