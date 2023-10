El video de la confesión sexual de Belén Francese y su fuerte pelea con Andrea Rincón en Podemos Hablar

Pese a que terminaron de dar detalles de ese día, la cara de Andrea no fue la misma y en cuanto vio la oportunidad apuntó contra su excompañera. “Perdón, pero lo que hiciste recién a mí no me parece. Primero porque sabes que lo que dijiste no fue así. Me parece que querer decir que yo te insinué. ¿Lo estás inventando para qué? Lo que vos estás haciendo Belén no se hace”, lanzó con la voz entrecortada.