Cartas de lectores IV: parar la olla

Estamos viviendo una campaña proselitista para renovar autoridades nacionales que tengan capacidad , sabiduría y probidad moral para sacar de las brasas a este Estado cuya olla se dio vuelta y las papas se están quemando. Y ya no está Macri para culparlo. Pero alguien debe ser echado por incapaz, y reemplazado. ¿Podremos esta vez elegir con más cordura, luego de tantas frustraciones? ¿Hemos aprendido algo, o seguiremos siendo repetidores sin futuro? Tal vez si empezamos a votar en función de Nación, no de mezquinos intereses personales, como se ha venido tontamente repitiendo. Y ya llevamos más de 40 años de aplazos, al punto que damos lástima. Sólo tenemos que ponernos los pantalones y actuar como verdaderos ciudadanos, celosos del porvenir, exigentes con quienes designaremos conductores. Y muy importante, hacerles entender que ya no hay lugar para avivados, inútiles ni groseros. Que somos buenos, pero no tontos y dispuestos a aplicar la ley con rigor en caso de incumplimiento. Quizás así enderecemos la olla y recuperemos la sonrisa que hace largo tiempo hemos perdido.