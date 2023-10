Liderazgo político

¿En qué consiste la sugestión que el líder ejerce sobre los demás? Freud observó que, al igual que las órdenes del hipnotizador, sus palabras son aceptadas en la medida en que no contradicen las prescripciones morales o los ideales de los sujetos. Para decirlo de otro modo: no se oponen a las creencias en las que el sujeto se solaza. No cualquier discurso logra imponerse y el liderazgo supone acciones que tienen en cuenta los límites subjetivos del otro.