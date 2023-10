Zumba: una hora para ejercitarte sin darte cuenta, sólo bailando

“Cuando conocí el programa, lo que más me llamó la atención fue la alegría que tenía la gente en clase -resalta-. Cuando lo traje a Tucumán, me costó mucho instalarlo porque era un programa nuevo. Nadie se animaba. Como no se me abrían las puertas, tomé la iniciativa propia. Empecé a dar clases y llegó un momento en que tenía hasta 100 alumnos por turno. Llegué a tener hasta 400 por día. Era impresionante. Luego abrí mi salón propio, más grande. Pasé por diferentes etapas hasta que me postulé para ser formador de instructores. Eso es lo que hago desde hace nueve años; y sigo dando doy clases, pero no full time”.