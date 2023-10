Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Agenda rockera desde la tarde hasta la madrugada

Club House (Chiclana 1.438) festeja esta tarde, desde las 18 y con entrada gratis, al loco Raúl con los recitales de Señor Veneno y Santo Fumador. Otra propuesta con acceso libre será el show de Carl & Los Alcaloides (Carlos Abregú, Licha Argañaraz, Emi Sieli y Nacho Aráoz, desde las 20.30 en Sos Tierra (avenida Perón 2.700, Yerba Buena). La Banda de mi Calle junto a Hombres de Marte estarán desde las 22 en Rocantainer Espacio Bar (avenida Roca Oeste 1.015, Tafi Viejo), mientras que Pato Herrero repasará lo mejor del rock nacional en La Crisóstomo (Crisóstomo Álvarez y Las Heras) y Aliento De Perro, Brutal Represión y Kara de Perro lo harán en Robert Nesta Club (San Martín 1.129). Los grandes éxitos de Faith No More serán recreados por The Real Thing, con Vúmetro como banda soporte, en Magic Music Box (José Colombres 427), al tiempo que en Caprice (Chacabuco 437) se presentarán el tucumano Mauvuer Silvera y el paranaense Julián Stur con un set acústico. La entrada es libre y gratuita.. Desde las 23, Critical Haze and The Innocent Boy y La Trampa de Fellini, con la musicalización de Gabo Monky, ocuparán La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena). En simultáneo, en Valhalla Bar (La Rioja 155) tendrá lugar la Fiesta de la Espuma en Lata, con los shows de Skaraway, Estimado Vergara, Demoledora, Proyecto Seta, Madre y Tierra. A la medianoche, Criminal Mambo hará su tributo a Los Redonditos de Ricota y al Indio Solari en José Cuervo (Miguel Lillo 352).