El engaño de la dolarización y el error de Alberto

La contienda de esta semana comenzó con Milei cometiendo un error con su recomendación general de no renovar los plazos fijos, en una tribuna en la que el dólar gritaba por los $ 1.000, mientras el público realizaba interminables filas en los bancos. Los ahorristas no sólo querían retirar pesos, sino también sus dólares. Esta conducta refleja que, cuando hay pánico en el mercado, no hay comportamiento racional.