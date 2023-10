Con 10 años es campeón del mundo en tiro y sueña con ser Puma

Su amor por el rugby

Además del tiro, que practica los viernes por la tarde, único día en que no tiene clases en doble turno en el colegio, Benjamín juega al rugby en Lawn Tennis.

“En un futuro, me gustaría jugar en Los Pumas, y vivir de eso”, reconoce Benja, que subrayó que le atraen tanto el rugby convencional, como la modalidad de seven. Y es que, pese a sus grandes resultados con la escopeta, la ovalada parece ser su otra pasión, dentro del mundo del deporte.

El sacrificio para practicar ambos deportes es grande. “Salgo a las siete y media de la mañana y vuelvo a las cuatro de la tarde”, cuenta Del Toso, sobre su vida escolar. Esto aplica de lunes a viernes; los lunes y miércoles, además, hay que sumar los entrenamientos de rugby, de 19 a 21. Y los viernes, aproximadamente entre las 15 y las 19, el entrenamiento de tiro. Además, claro, los sábados también hay rugby, aunque ya se trata de partidos, y no de entrenamientos.

El desgastante calendario diario, de todas maneras, no parece pasarle factura al joven de 10 años. Aunque reconoce que “estar nueve horas en el mismo lugar me cansa”, en relación al colegio, asegura que, en lo referido al deporte, no se cansa. “Nunca”, enfatizó.

“Hay que sacrificarse por los hijos. Prefiero que hagan deporte, buscarlos de un club, y no de un hospital”, reflexionó Marcos, que reconoce la vorágine que implica la logística diaria con Benjamín y con su hermano mayor, Facundo, que también practica rugby, pero que demuestra su acompañamiento como padre.