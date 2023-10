El insólito destino del arco en el que Messi marcó su primer gol "albiceleste"

El curioso destino del arco en el que Messi hizo su primer gol “albiceleste”

Guardar dos arcos de fútbol 11, no es una tarea sencilla ni mucho menos. “Tengo un amigo que tiene una fábrica de muebles industriales y me está dando una gran mano para poder guardarlos. Él tiene una isla en Tigre, con el terreno como para poder hacer una ‘canchita’. La idea es instalarlos ahí", aseguró el afortunado fanático. “Son de hierro. El canchero de Argentinos me dijo que para instalarlo vamos a tener que hacer un pozo de 40x40 y llenarlo de hormigón por dentro. Requiere de su infraestructura, pero va a quedar buenísima la isla, ja", concluyó Alup.