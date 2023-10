San Martín sabe que la clave es no quedarse en el pasado

De hecho, el propio entrenador, Pablo Frontini, reconoció la dificultad de afrontar las instancias decisivas con la presión en hombros propios. “Yo puedo hablar con los chicos y pensar que vamos a sobrellevar lo mejor posible la presión. Hoy los chicos llegaron cantando y saltando en el micro, pero cuando la pelota empieza a rodar, es algo que no se puede manejar. Posiblemente el que no haya sido futbolista profesional no va a entender lo que es jugar ante 30.000 personas”, expresó, en la conferencia de prensa post empate con Almirante Brown.