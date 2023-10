Rally Transmontaña: una pasión que se transmite de padre a hijo

A pesar de no ganar la carrera, Manuel padre mostró su felicidad de compartir esto con su hijo. “Estoy muy contento. Veníamos muy cerca de la punta de la categoría Padre-Hijo hasta que se me salió la cadena y se me enredó la cadena en el piñón. Perdimos entre 30 y 40 minutos. Pero lo importante de esto es divertirse”, dijo.