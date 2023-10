La vida los enfrentó en varias ocasiones y compartieron equipo en el Rally Transmontaña

“No empezamos de la mejor manera. Me acuerdo que fue en una fecha del Classic Series de Misiones. Yo corría por primera vez, ‘Maxi’ Justo estaba lesionado en ese momento y participó su papá Néstor. Hicimos la carrera un día con mucha lluvia y sin embargo, salí primero en la general. En ese momento, se había acercado Néstor a discutir de que no podía haber realizado ese tiempo”, recordó Burger, quien se había anotado en esa edición solo para desafiarse a sí mismo. “Empecé en este deporte a modo hobby, y la verdad que me está yendo demasiado bien. Yo no corría, solo hice esa fecha porque estaba cerca de mi zona”, advirtió.