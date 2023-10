Rally Transmontaña: una carrera exitosa, marcada por el sacrificio y por el compañerismo

“Estamos muy contentos de terminar la carrera. Sobre el final, mi moto se fundió y seguimos en la de mi compañero. Se habrá tapado el filtro de aire por toda la tierra que había. Lo bueno es que pudimos terminar enteros”, agradeció Cobos. “Dimos todo lo que pudimos, terminamos acalambrados, pero acá estamos. En la primera parte había mucho tráfico, un chico me quiso pasar y se cayó encima de mí sin querer. Caundo me repuse, me di cuenta que no aparecía mi compañero. Le dije que me lleve él porque era un poco más liviano. Por todo esto y por el gran esfuerzo económico, me lloré todo”, agregó Pondall, quien compartió el trinomio con Juan Antonio Getar.