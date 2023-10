Un tucumano en Israel: "Era una lluvia de misiles que cubría todo el frente”

¿Cómo sigue la vida? En Israel, la población se fue acostumbrando a los ataques, no tan violentos como los vividos en las últimas 48 horas. Alimentan algo que a ellos les ayuda a subsistir: la resiliencia, esa capacidad especial para superar hechos traumáticos. Dulitzky trata de aplicar esa receta. Pero nada es igual. Mientras charlaba con LA GACETA tuvo que atender la puerta de su casa. “Perdón por la espera. Tuve que percatarme quién era. Hoy no podes siquiera abrir la puerta de tu casa porque no sabes si es una persona común o alguien que intenta atacarlo o raptarlo. Se sabe que son un millar los fallecidos, pero no se estima la cantidad de rehenes en poder de Hamas, una situación que condiciona el contaataque israelí.