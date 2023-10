Turf: Slew of Valid intentará imponer su jerarquía en el especial millero

Viene de cumplir un gran papel en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, donde escoltó a Pertinax Joy, luego de correr en la delantera durante casi 2.000 metros de los 2.200 metros del tradicional cotejo disputado el pasado 24 de septiembre. Y ahora, en el especial “San Miguel”, la carrera más importante de la reunión que se disputará hoy en el hipódromo tucumano, Slew of Valid intentará reencontrarse con la victoria.

“El caballo está bárbaro y le tengo mucha confianza para esta competencia”, contó José Alfredo Vizcarra, que será el jockey del nieto materno de Political Ambition.

Antes de escoltar desde 3/4 cuerpo a Pertinax Joy en el “Batalla”, el defensor de la caballeriza “María Isabel” se había adjudicado el clásico “81° Aniversario del Hipódromo de Tucumán”, donde relegó por un largo a Pertinax Joy, en el muy buen tiempo de 1’39”2/5 para los 1.600 metros, la misma distancia que tendrá la competencia prevista para hoy a las 19.10.

Slew of Valid es un ejemplar muy versátil, por eso durante su campaña de pista ganó desde 700 hasta 2.000 metros. En el Batalla vino adelante hasta faltando muy poco para el disco. Esta vez, el especial será mucho más movido en los primeros metros, ya que hay varios caballos que son ligeros y que vienen de competir en el clásico de velocidad, por lo que intentarán marcar el ritmo desde el arranque. “Hay varios ligeros, por lo que creo que mi caballo vendrá cuarto o quinto. Será clave venir bien ubicado y no tener contratiempos en el desarrollo, para que Slew of Valid puede mostrar su potencial a partir de los últimos 800 metros”, aseguró Vizcarra sobre el pensionista que entrena de Francisco Jiménez.

Dipinto se perfila como el rival más exigente. Luego de varias actuaciones no estuvo lejos de su verdadero nivel, el zaino de César “Rulo” Assad cumplió una notable actuación en el clásico “Lito Bestani”, donde quedó segundo a 3 cuerpos de Luxor Joy, en el muy buen tiempo de 1’10”2/5 para los 1.200 metros.

El Gran Cabrón, El Tinto, Don Gabán y el tordillo Aristosand son otros ejemplares para tener en cuenta en el cotejo de la milla.