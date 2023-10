Salud mental: la vida en comunidad también ayuda a sanar

No se trata de aplicar teorías o técnicas para eliminar problemas, sino de construir una subjetividad comunitaria saludable. Se trata de construir un nosotros, hacer junto a otros, hacerse con otros. Valorar las prácticas compartidas, inacabadas, perfectibles. Dado que siempre hay algo que falta, o que no se hizo, o que se hizo y no dio un determinado resultado. Es tener como comunidad la capacidad de tolerancia, a lo que Elena de la Aldea llama vivir en “clave de carencia”.