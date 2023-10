Lidia Hortt y sus dos pasiones, la medicina y la música clásica

- Me llevó bastante tiempo acomodar mis horarios de estudio para el piano. Asisto al hospital Centro de Salud por las mañanas, y a la tarde al consultorio particular, de modo que al finalizar la jornada laboral dispongo de tiempo y tranquilidad, además de concentración, para poder estudiar piano. Aunque no todos los días se puede, pero aprovecho más los fines de semana y algunos feriados.