¿La Peña de Morfi sin conductores? Qué pasa con Jésica Cirio y por qué Diego Leuco no llega al domingo

Días atrás, Beto Casella puso en duda la continuidad de Cirio en el ciclo televisivo de los domingos. "Me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando coconductora para La peña de Morfi. Veremos si se confirma, pero es alguien de adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, lanzó el conductor de Bendita.