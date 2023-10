El “Dibu” Martínez habló de sus cábalas y la previa contra Francia: “Dormí tres horas de siesta”

Cómo vivió el “Dibu” la previa contra Francia

El “Dibu” va de frente. Encara la vida, los partidos, las pelotas y hasta a los jugadores contrincantes. Con esa convicción transitó la final de Qatar. “Fue el partido que más disfruté del mundial porque los chicos estaban con confianza, no dejaban espacio”, dijo sobre el desempeño de sus compañeros. “Ellos (por Francia), habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer. Tiraba la pelota afuera y al ver a los chicos con tanta confianza me dije ‘este partido lo ganamos’”, recordó.