La dura confesión de "Dibu" Martínez: "En mi cabeza no hubiera aceptado volver a jugar al fútbol si perdíamos la final”

“Yo sabía que iba a estar a la altura, pensaba en cómo volvíamos. Alegres, tristes. Yo no pensaba volver triste, no tenía otro fin. Muchos jugadores han jugado apenas terminó el Mundial y yo no hubiera sido capaz por el dolor que hubiera sentido”, declaró el arquero de Aston Villa, en el programa “Llave a la eternidad” de la TV Pública. “Si hubiera perdido, no hubiera sido capaz de volver por dos o tres meses. Era un duelo. Era como perder a alguien”, enfatizó “Dibu” sobre lo que podría haber significado caer ante Francia, ya sea en tiempo regular o desde los doce pasos.