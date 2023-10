Cartas de lectores: no hay sociedad moderna sin Estado presente

El domingo último, se escribió un artículo: “Estado presente, pobreza creciente”, por parte de un profesional en Licenciatura de economía y docente de la UNT. Los países del llamado Primer Mundo tienen poderosos Estados que establecen equilibrios entre el capital y el trabajo, dictan normas regulatorias para que se desarrolle ese crecimiento de las economías con un más y mejor distribución de los ingresos. Los Estados modernos establecen que es imprescindible tener un mercado interno capaz de motorizar ese crecimiento, esos estados establecen prioridades de inversiones, asistencia a sus poblaciones en momentos de propias o externas. Lo que me lleva a sugerir una corrección en la afirmación: estados presentes, con más mercado y mejor distribución de los ingresos. La descripción de la economía argentina y sus problemas, allí detallados, que no se desconocen, suponen un Estado que, además de sus inconvenientes, debe ser fuerte y eficiente. Si no, pregunto: ¿quién podría a ver asistido en pandemia con los ATP, con los Ife, con las vacunas, con los respiradores, así como, los subsidios a la energía, al transporte, quien podría a ver sostenido –con dificultades, claro está- el sistema previsional a más de seis millones de argentinos? ¿Quién pudo construir rutas, hospitales, escuelas, desarrollar Vaca Muerta, y tantas cosas necesarias para un desarrollo sustentable y soberano como Nación? Debemos hacer las correcciones necesarias para evitar el crecimiento de la Pobreza y l indigencia, claro que sí. Lo que no supone, tener menos Estado. Podemos compartir con datos objetivos cómo se compone el gasto fiscal y cómo ajustar de ser necesario, podemos detallar el gasto tributario que en estos días van en el Presupuesto, para no equivocar en el diagnóstico y resumir en expresiones categóricas que generan confusión y parecieran verdades reveladas. La Economía es una ciencia social, no una fórmula matemática. Desde ya, muchas gracias por la posibilidad de compartir opiniones y debatirlas para aportar a un país que amamos y deseamos defender y mejor cada día.