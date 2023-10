La insólita misión de una joven al volver a su departamento en pleno centro: sacar un águila del living

“Una buena forma de sacar aves de espacios cerrados es tirándoles arriba una toalla o manta liviana para poder agarrarlos. Después van a un espacio abierto y le abren la manta. A mí me funcionó y ayuda a que no se lastimen. Capaz sirve la info”, escribió una muchacha. “El águila contándole al amigo ‘man, no sabes el depto que pegue anoche…’”; “Tranqui la morada”; “Señores padres, no me quieren adoptar? Les aseguro que yo no dejo la ventana abierta”, fueron otras de las respuestas que obtuvo la publicación.