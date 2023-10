De una infancia rural a marcar en el Superclásico: la historia de Enzo Díaz

“Llegué al campo y pasé 14 años sin luz por el trabajo de mi papá. Por eso todo lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco. Yo no imaginaba en ese momento ser jugador de fútbol, quería ser veterinario. Vivía así y era feliz, tuve la mejor infancia y no me arrepiento”, relató Díaz tiempo atrás, en una entrevista con FM Impacto.