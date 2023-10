Los jugadores de River le respondieron a Almirón

"Nosotros nos mantenemos al margen. La realidad es que yo no voy a opinar", avisó González Pírez, que fue más allá. "También se habló de que Paletta (el responsable del VAR en el Superclásico) era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que a nosotros no nos competen, no nos importan. Vinimos a plantarnos en la cancha de Boca a plantear nuestro juego. La verdad que lo hicimos de una forma excelente", agregó el zaguero central.