Los controles contra el narcotráfico son fundamentales

El cielo del NOA es la puerta de ingreso de los grandes envíos de droga. Esa es la conclusión a la que llegaron los jueces federales de la región al analizar los últimos casos. Fue un llamado de atención para las autoridades nacionales que siguen sin contar con un sistema efectivo para evitar los vuelos narcos.

Hay una nueva ruta usada por los narcotraficantes que recurren a avionetas para que realicen un bombardeo de cocaína en establecimientos rurales en medio de la nada en lo que se conoce como la triple frontera Salta-Santiago del Estero-Tucumán. Allí la droga se enfría y se estiba en camiones con los que se traslada a los puertos de Buenos Aires y de Rosario y de allí, a Europa.

Los especialistas de diferentes fuerzas federales, en base a información proporcionada por la DEA (la agencia federal norteamericana que lucha contra el narcotráfico), señalaron que la producción de cocaína y heroína creció considerablemente en Bolivia y Perú. Cárteles colombianos, mexicanos, rusos y chinos, entre otras nacionalidades, se instalaron en la zona para producir y luego enviar la sustancia al mercado mundial. Por ese motivo, Argentina se transformó en una pieza clave en el tráfico de droga.

Los investigadores estimaron que la frontera con el vecino país avanzó considerablemente. La zona roja no es Orán o La Quiaca, por citar algunos ejemplos, sino que podría ubicarse en Güemes o Rosario de la Frontera. Esas serían las localidades elegidas por los narcos para ocultar la cocaína que luego trasladarán por vía terrestre a la zona portuaria. En Tucumán, los ojos de los pesquisas están apuntando a las zonas del este tucumano que limitan con tierras santiagueña.

La Nación desde 2007 intenta poner freno a esta modalidad de tráfico de droga sin éxito. Primero fue el Escudo Norte, después el Operativo Fortín y, por último, el Operativo Integración Norte. Los planes originales eran colocar los radares en la frontera para detectar los vuelos narcos y después hacer descender las avionetas con la colaboración de la Fuerza Aérea. Pero con el correr de los tiempos quedaron al descubierto las fallas que presentaban estos sistemas de prevención. Por ejemplo, los radares no funcionaban las 24 horas o la señal de alerta se activaba en Buenos Aires y las autoridades del NOA recibían el aviso dos o tres horas después, es decir, tarde.

Para revertir esta situación urge tomar medidas. Pero es necesario realizar un diagnóstico para entender lo que está sucediendo antes de diagramar cualquier tipo de plan. No se necesitan más anuncios rimbombantes ni estructuras que son imposible de cumplir o no son mantenidas con el tiempo, sino un sistema que sea mantenido con el tiempo para que los narcos no continúen avanzando con la actividad ilícita que desarrollan.