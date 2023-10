Cartas de lectores: estafa

Esta nota al gerente del Banco Nación Argentina, sucursal Ciudadela, con el siguiente tenor fue entregada el 28 agosto 2023, al no haber logrado la devolución de referencia: “Solicito la inmediata acreditación de la suma de $ 365 por la estafa de Salud Interior, por el débito que se me efectuara el 13/07/2023. Efectué la denuncia personal el día 08/08/2023 por este servicio al que nunca me adherí. El día 11/08/2023 me respondieron que el sistema no le permitía efectuar el reintegro, lo que me parece absolutamente incompresible, ya que al tratarse de una estafa, el Banco o el Anses, o quien haya efectuado el débito indebido, de ninguna manera se puede apropiar de fondos que me pertenecen”. Debo dejar expresa constancia que el personal que me atiende en la sucursal, me lo hace con toda cordialidad. Lo que me parece absolutamente insólito es que el Banco Nación Argentina tenga una disposición que no le permita al personal efectuar el reintegro por un reclamo efectuado 26 días después de producido el débito en la cuenta. Hagamos un ejercicio: si se producen un millón de débitos en un mes por ese importe, totalizan $ 365.000.000, y si no son reintegrados, ¿quién se queda con ese importe? Al no haber recibido respuesta de la gerencia de la sucursal, es que recurro a este medio para lograr una solución.