¿Cómo impactará la reducción de la jornada laboral?

Empleo y desigualdad. Otro argumento utilizado por los defensores de este tipo de medidas es que el nivel de empleo debería incrementarse, ya que para mantener los niveles de producción las empresas tendrían que contratar más personal, indica Ventre. Así, se deberían generar incentivos a insertar más personas al mercado laboral, lo que debería aportar a la reducción de la desigualdad y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, y al igual que el argumento del potencial aumento de la productividad por hora, esto no necesariamente ocurriría. Actualmente, el promedio de horas trabajadas por la población empleada en Argentina es de menos de 35 horas por semana de acuerdo a la OIT. Esta cifra adelanta que la medida no alcanzaría a buena parte del mercado laboral. De hecho, quienes ocupan puestos de trabajo con altas cargas horarias son más propensos a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, que los lleva a aceptar este tipo de ocupaciones o posiciones laborales. Por ende, el impacto potencial de una reducción de la jornada laboral puede generar incentivos a que los empleados actuales (o futuros) realicen al menos parte de sus actividades laborales en la informalidad, ya que no pueden darse el lujo de sacrificar su nivel de ingresos.