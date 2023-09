Nuevo IFE: cambiaron el horario para entrar a la “sala de espera” de Anses

Nuevo IFE: cuáles son los condiciones para acceder al bono de $94.000



- Tener entre 18 y 64 años



- No tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal



- No haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas



- Tener Clave de la Seguridad Social



- Una cuenta bancaria (en caso de no tener, la persona tendrá que ir al banco a tramitarla)