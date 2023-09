Mentes pequeñas, resultados pequeños

“Pensar en grande es buscar que pasen aquellas cosas que no son rutina, sobre las cuales no tenemos experiencia y son nuevas para nosotros. Pensar en grande es un reto y provoca el cambio. Pensar en grande no se consigue de la noche a la mañana, es un ejercicio constante que en la medida que lo ejercitamos va volviéndose un hábito difícil de abandonar. Pensar en grande es vivir al otro lado de la zona de confort, donde realmente pasan las cosas diferentes”, definió el consultor Francesc Mas Giralt, experto en neurociencia e inteligencia emocional.