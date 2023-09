Tafí Viejo presenta el cancionero de Raúl Gringo Soria

“La composición es medio inexplicable; a mí me ocurre que desde muy chico siempre me acompañó . El estilo lo podría encuadrar en lo que se llamó en una época la proyección folclórica, con referentes muchos y variados, que van de Atahualpa Yupanqui a Luis Alberto Spinetta. Se podría decir que tiene su acento particular en el movimiento cultural que explotó en 1983-1984 y sigue hasta la fecha, con una camada nueva de músicos y compositores”, anticipa el Gringo.