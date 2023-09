Conoce a Alfredo Yanyachi, el incondicional colaborador de Atlético de Tucumán

Era un hincha más, me ubicaba en la Laprida pero después por cuestiones económicas dejé de venir a la cancha. Vine de Perú hace 40 años y hace 35 colaboro con Atlético de manera desinteresada. Gaspar Taranto era secretario del club y fue quien me invitó; pero me dijo: ‘vas a venir a trabajar, no a ver el partido’, acepté con tal de seguir al equipo. Empecé vendiendo encendedores con el logo de Atlético en la platea. Después, controlaba que los socios no se prestaran el carnet para pasar al sector 1.