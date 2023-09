5K y 10K LA GACETA: el sábado será distinto en la rotonda de Horco Molle

Innovación en los 10k



Siguiendo una línea de innovación que se convierta en una larga tradición, una de las primeras diferencias que tiene la carrera es que se correrá en horario vespertino. Generalmente, este tipo de distancias de calle suelen correrse por la mañana. Esta vez, será por la tarde. “Salimos un poco de lo tradicional con una largada a las 18”, reconoció Pablo Martínez Luque. El encargado de Logística y Team Leader del grupo, con el anticipo que hizo, no solo incluyó a quienes son netamente deportistas en la fiesta. También habrá espacio para quienes no lo son y oficien de acompañantes. Además, quienes circulen por la zona serán atraídos por la particular atmósfera que se generará gracias a la carrera. “Habrá foods trucks y mucha música. Es un lindo despliegue el que tenemos que armar. Hay que agradecer también a la Municipalidad de Yerba Buena que nos da todo el soporte para que entre 800 y 1000 personas puedan correr en ese tramo”, indicó Martínez Luque.

De la rotonda de Horco Molle hasta Lobo de la Vega, esos 2.5 kilómetros en la tarde del sábado 30 recibirán un trato inmaculado durante el tiempo que los varios cientos de anotados para las dos distancias (también se correrán 5K participativos) protagonicen la primera edición de los 10K LA GACETA.

Los corredores completarán el recorrido en sentido inverso al que habitualmente circulan los autos. Correrán por el carril norte de la avenida Perón hacia la capital tucumana con la montaña a sus espaldas y retornarán por la vía sur, con el cerro San Javier de frente. El pronóstico de tiempo tiene signo positivo porque se anuncia una temperatura de 25 grados y nubes que taparán tímidamente el sol en pleno atardecer, la postal que se grabará en la retina de los corredores y el público será bien pintoresca.

El epicentro de la fiesta estará a la altura del paredón de La Hoya. Allí entre los vehículos estilo food trucks en el que los patrocinadores de la carrera ofrecerán distintos tipos de comidas, bebidas, indumentarias y servicios quedará formado una especie de corredor en el que al momento del horario oficial de salida estará ocupado por los corredores y nadie más. De ahí en más la Perón, en la tarde del sábado 30, estará bien tratada por los atletas que protagonicen los “10K LA GACETA”.