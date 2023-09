Se importará menos gas por U$S 6.000 millones

El titular de Enarsa en declaraciones radiales destacó que la etapa I del gasoducto Néstor Kirchner “ya está empezando a rendir sus frutos: U$S 420 millones de ahorro, y contando otros U$S 12 millones de ahorro por día, va a permitir finalizar este año, que tuvo casi medio operativo, con U$S 1.600 millones en ahorro de sustitución de importaciones”.