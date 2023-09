Cristina Fernández de Kirchner: “Querer vivir bien no es de derecha, es de argentinos”

“A explicar, hablar y no enojarse con nadie. No hay que criticarle el voto a nadie. Más temprano o más tarde, la verdad siempre aflora”, expresó a sus seguidores. Además, sostuvo: “Los que piensan que me van a quebrar, no me conocen. Muerta o presa, no me importa, no me voy a callar nunca”. Y avivó la euforia de todos los presentes en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).