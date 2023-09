Cartas de Lectores I: Atraso

Vi la luz en momentos en que a mi provincia la llamaban “El Jardín de la República”, y continué viendo esa misma luz por unos cuantos años más. Y poco tiempo después tuve la impresión de que en Tucumán se agotaron los hombres que nacían con ese don de la inteligencia, como también quienes querían hacer el esfuerzo para seguir manteniendo ese concepto de nuestra provincia en el país. Y pienso que ello les ocurrió a muchas personas de nuestra sociedad. Porque comenzó el atraso. Se dejó de planificar las obras que necesitaríamos con el correr de los años, nos quedamos sin los caminos necesarios, sin las fuentes de agua que hoy esta sociedad pide a gritos, sin desagües suficientes, con obras caducas y mal hechas. ¿Acaso no tenemos cuatro Universidades que puedan señalar nuestras necesidades y cómo encararlas? Hoy mismo quisimos construir un centro cívico y no lo llevamos a cabo, a pesar de que ya gastamos dinero en el proyecto y no contaba aún con sus vías de acceso para los que vivieran en cualquier lugar de la provincia; no sabemos aún qué será del dique El Cadillal. ¿Se lo rescatará? No se habla más del dique Potrero de las Tablas, una obra costosa cuyo proyecto se puede aún modificar; tampoco se conoce si se concluirá el nuevo acueducto que está a cargo de dos abogados. Y así podría señalar otras necesidades que la mayoría no las encara, como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y tantas otras cosas. Si yo llegara a estar equivocado en lo que digo, estimaré que alguien me lo desdiga.