Cartas de Lectores II: Biocombustibles y ecosistema

He leído el editorial de LA GACETA “El largo desafío para los biocombustibles” (10/09). En mi opinión, lo publicado es incompleto y confunde a los lectores, al no mostrar la otra cara de la moneda. Nada dice sobre cómo se produce este combustible en Tucumán y de los daños a la salud de las personas, a los ecosistemas y al ambiente, en las etapas del proceso fabril. Para obtener el bioetanol, la industria sucroalcoholera local usa como materia prima la melaza, un subproducto de la fabricación del azúcar de caña. Como residuo, se obtiene la vinaza, un contaminante del aire, el agua y el suelo. Además de un pH ácido, contiene entre otros: calcio, magnesio, zinc, cobre, etc. (por cada litro de bioetanol se generan 12 litros de vinaza). Esta es usada como fertirriego o almacenada en los ingenios en piletones o lagunas. Cuando se descompone, produce gases como el metano y el CO2 (2,23 kg por m3 de vinaza), responsables del efecto invernadero. Además, asociados tenemos: quema de cañaverales (800 grs. de hollín por m2 de caña quemada, más gases tóxicos), cachaza (4% del total de caña molida) y las rastras cañeras, protagonistas endémicas de accidentes viales graves en nuestras rutas. Los actores de esta industria y los funcionarios del Estado (nacional, provincial, municipal) deben comprender que esta actividad forma parte del medio ambiente, el que debe ser protegido, y que los ciudadanos tenemos derechos ambientales constitucionales que deben ser respetados y tutelados. Los dueños de los ingenios son los responsables de los residuos que generan y el Estado tucumano con sus poderes debe controlar que las leyes se cumplan, por el bien de todos los tucumanos, de quienes nos visitan y del patrimonio ambiental y natural de la provincia.