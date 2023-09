Cartas de lectores: intendente

Me dirijo al intendente en ejercicio German Alfaro, de quien supongo ejercerá su mandato hasta el día de asunción del nuevo gobierno. Y digo supongo porque aparentemente no lo está haciendo, ya que es inadmisible que siendo responsable de la administración del servicio público de pasajeros no haya tomado cartas en el asunto. ¿Sabrá de los padecimientos que debemos soportar día a día los ciudadanos? No hablo de unidades inmundas o destruidas, me refiero a esperas de 40 minutos para subir a un colectivo. Estamos a la buena de Dios rogando que no nos asalten que no nos maten y también que el colectivo se detenga. ¿Qué le pasa Alfaro? ¿Qué les pasa a los calienta sillas del Concejo Deliberante? ¿Acaso desconocen lo que está sucediendo? Ustedes siguen cobrando sus sueldos a costilla del pueblo al que han obligado a vivir en el infierno.