Cartas de lectores: colectivos en Tucumán

Una vez más, los empresarios de las líneas de colectivo nos manejan a su antojo de acuerdo a su modalidades y los que ellos ven conveniente, obviamente para ellos. Ahora informan que dejarán de circular 4 horas por día, todos los días, si tenemos en cuenta que actualmente sin esta medida, ya estamos con un servicio que nos condiciona a viajar con asientos rotos, sucios, ventanillas que no se abren o no se cierran, con algunos choferes que manejan con tal brutalidad como si no llevaran pasajeros. Exceden la cantidad de pasajeros en cada unidad, llegando a llevar a la gente hasta el borde de las puertas, y el chofer dando el grito de “¡pasen al fondo!”, cuando ya no hay espacio suficiente. Todos los días viajo a con mis hijos a la escuela, y sus como yo muchas otras mamás que tienen que pasar por todo esto. ¿Es que acaso no tenemos derechos, no podemos frenar esto, por qué pueden decidir y hacer lo que ellos creen correcto para ellos? Es increíble ver cómo hoy estamos viajando, en estas condiciones, lo que será ahora con menos líneas en la calle. ¿Cuáles son nuestros derechos?, vuelvo a preguntar. ¿Podemos reclamar al chofer y pedir que deje de sobrecargar la unidad? ¿Acaso no se dan cuenta de que los niños no pueden viajar así, que en el medio ni atrás no tienen cómo agarrarse, porque no llegan a las barandas del techo del colectivo y ya no hay espacios es las de los asientos porque están todos apretados? En temporada de calor se les hace muy difícil hasta respirar en medio del colectivo. Entonces, señores empresarios, exigen a los choferes la venta del pasaje pero nosotros los pasajeros no podemos seguir permitiendo que sigan sobrecargado la unidad. Digamos basta y también pongamos condiciones si merman la circulación esto será peor aún; menos unidades en la calle, más gente esperando el colectivo y necesitando viajar. No podemos seguir así. Tenemos derechos, estamos pagando el servicio, no pretendo ir como si fuera en auto pero tampoco como animal.