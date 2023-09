Cartas de lectores: Día del Jubilado

Este 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado y nos enviamos saludos y esperanzas de vivir algunos años más en felicidad con la familia porque ningún político nos tiene en cuenta en sus funciones o actos de gobierno, salvo ahora que, curiosamente, en estos tres últimos meses de campaña política, quieren seducirnos para que los votemos anunciando que nos pagarán, no a todos, un dinero extra de 15.000 pesos mensuales. Obviamente, los que reciban esos dineros dirán “bienvenidos”, a sabiendas de que al cuarto mes van a seguir peor que antes. Leer en LA GACETA de supuestos actos y medidas de Gobierno para que “el pueblo” se beneficie y que no se concretan. La mejor o peor prueba es la Ley Nacional de jubilaciones N° 24.018, promulgada por el presidente Carlos Menem en 1991 y actualizada por Eduardo Duhalde en 2002, que dispone “los Presidentes Argentinos cobrarán una asignación mensual vitalicia equivalente al sueldo de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia y para los Vicepresidentes será las tres cuartas partes de dicha suma”; el Art.4° dispone “al fallecimiento, el derecho acordado a titular se extenderá a la viuda o viudo”. Es por ello los ex presidentes o vices, sin importar el tiempo en sus funciones, perciben hoy sueldos millonarios. Tal vez lo más irritativo e injusto es que se acumulan sueldos de presidente y de vicepresidente, y el caso de Adolfo Rodríguez Saá que asumió como Presidente provisorio desde el 23/12/2001 hasta el 30/12/2001, por siete días y cobra el sueldo millonario de ex presidente. Nadie ignora en nuestro país el importe del miserable sueldo de la gran mayoría de los jubilados, de las trabas y/o rechazo a la pensión de quien considere que le corresponde al fallecimiento del titular. Pido disculpas si se me fue la mano al escribir esta carta; pienso y sufro por los pocos jubilados de mi época todavía con vida y de los nuevos jubilados que peregrinan buscando trabajo en lo que sea. Estoy seguro de que ningún político nos enviará un saludo, ni pensar que nos vayan a decir “suerte y larga vida”.